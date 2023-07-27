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Военные Нигера свергли президента Базума, а также закрыли границы

27 июля 2023 07:38
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Военные Республики Нигер объявили об отстранении от должности президента страны Мохамеда Базума и о закрытии границ государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Военнослужащие решили покончить с существующей системой из-за ухудшающейся ситуации в экономической и социальной сферах, а также в секторе безопасности. 

Восставшие остановили работу всех учреждений в стране. Они сообщили, что будут обеспечивать физическую неприкосновенность прежних властей в соответствии с соблюдением прав человека. В стране объявлен комендантский час с 19:00 до 05:00 по местному времени (с 21:00 до 07:00 по московскому).

# Международная политика

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