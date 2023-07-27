Китайский Тайвань проводит учения по освобождению аэропорта

Китайский Тайвань проводит военные учения. Впервые местом для них выбран международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы 180 военных и шесть вертолетов. В ходе тренировок пройдет имитация обороны, отражения наступления сил противника. Кроме того, в сценарии захват диспетчерской в аэропорту. За ходом учений следят наблюдатели из США.