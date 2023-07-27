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Китайский Тайвань проводит учения по освобождению аэропорта

27 июля 2023 07:34
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Китайский Тайвань проводит военные учения. Впервые местом для них выбран международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский Тайвань проводит учения по освобождению аэропорта-1

В маневрах задействованы 180 военных и шесть вертолетов. В ходе тренировок пройдет имитация обороны, отражения наступления сил противника. Кроме того, в сценарии захват диспетчерской в аэропорту. За ходом учений следят наблюдатели из США.

# Военные учения # Фотофакт

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