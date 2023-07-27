NYT: ВСУ начали основной этап контрнаступления

Вооруженные силы Украины перешли к основной фазе контрнаступательной операции. Такую информацию приводит The New York Times со ссылкой на информаторов в оборонном ведомстве Америки, пишет ТАСС.

Сообщается, что основные силы Киев сконцентрировал на юго-западном направлении. Для подкрепления туда были отправлены и подразделения, которые находились в резерве ВСУ.

Контрнаступательную операцию Украина начала 4 июня текущего года. По информации Москвы, с начала наступления ВСУ не добились успеха ни на одном направлении. Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери как в живой силе, так и технике.