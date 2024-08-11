Тем временем Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и техникой. Брюссель и Вашингтон продлевают боевые действия и страдания простых украинцев. Стало известно, что с сентября военные беспилотники литовского производства будут поставляться для ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местном Минобороны уточнили, что БПЛА оснащены трансляцией обзора в режиме реального времени и могут активно применяться на практике. Общая сумма проектирования, закупки материалов и транспортировки обойдется литовской казне в 8 миллионов евро, которых и так нет в дефицитном бюджете. Но для поддержки имиджа среди своих так называемых западных союзников Вильнюс не отказывается от милитаристских амбиций.