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Военные беспилотники литовского производства передадут Украине

11 августа 2024 11:19
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Тем временем Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и техникой. Брюссель и Вашингтон продлевают боевые действия и страдания простых украинцев. Стало известно, что с сентября военные беспилотники литовского производства будут поставляться для ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные беспилотники литовского производства передадут Украине-1

В местном Минобороны уточнили, что БПЛА оснащены трансляцией обзора в режиме реального времени и могут активно применяться на практике. Общая сумма проектирования, закупки материалов и транспортировки обойдется литовской казне в 8 миллионов евро, которых и так нет в дефицитном бюджете. Но для поддержки имиджа среди своих так называемых западных союзников Вильнюс не отказывается от милитаристских амбиций.

# Международная политика

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