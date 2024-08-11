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Ливанская группировка атаковала города на севере Израиля

11 августа 2024 10:36
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Не снижается градус напряженности на Ближнем Востоке. Отряды ливанской группировки «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским городам в Верхней Галилее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливанская группировка атаковала города на севере Израиля-1

Представители движения назвали свои действия ответом за убийство более 100 палестинцев на территории школы в секторе Газа. По данным местных СМИ, сирены воздушной тревоги сработали в 20 приграничных населенных пунктах. Как отмечают эксперты, ливанские бомбардировки с каждым разом увеличиваются, вместе с тем и расширяется зона поражения. Кроме северных регионов, они охватили также оккупированные Израилем Голанские высоты.

# Палестина-Израиль

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