Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием освободить заложников

Новая волна массовых акций протеста вспыхнула в Израиле. Тысячи жителей Тель-Авива вышли на улицы города на антиправительственные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты размахивали флагами, разворачивали транспаранты и выкрикивали лозунги против премьер-министра Нетаньяху. Они требуют немедленно освободить заложников, распустить действующий кабмин, а также прекратить боевые действия как в секторе Газа, так и на границе с Ливаном.