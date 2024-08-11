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Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием освободить заложников

11 августа 2024 07:41
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Новая волна массовых акций протеста вспыхнула в Израиле. Тысячи жителей Тель-Авива вышли на улицы города на антиправительственные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием освободить заложников-1

Демонстранты размахивали флагами, разворачивали транспаранты и выкрикивали лозунги против премьер-министра Нетаньяху. Они требуют немедленно освободить заложников, распустить действующий кабмин, а также прекратить боевые действия как в секторе Газа, так и на границе с Ливаном.

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием освободить заложников-4

С октября прошлого года в регионе продолжаются столкновения между ЦАХАЛом и ХАМАС. С начала активной фазы конфликта в анклаве погибли более 40 тысяч мирных палестинцев, а продовольственная ситуация в Газе уже превратилась в гуманитарную катастрофу.

# Акции протеста

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