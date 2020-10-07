Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей

Уже вторую неделю не прекращается военное противостояние в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт, который чаще других оказывался под ударом, превратился в руины. Дома, машины, объекты инфраструктуры, линии электропередач уничтожены. На улицах можно наткнуться на неразорвавшиеся снаряды.

С момента эскалации конфликта город покинули около 40 % жителей. Те, кто решил остаться, вынуждены прятаться в убежищах. Некоторым приходится ютиться в обычных подвалах. Люди по несколько суток не выходят на поверхность. Провизию им доставляют добровольцы.

У меня трое сыновей сейчас на посту, везде… А мы остались тут, в подвале.

Мирный город, мирных жителей бомбят. Поэтому мы не можем у себя в квартирах жить. Живем в подвале.