Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей
Уже вторую неделю не прекращается военное противостояние в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повсюду разруха и хаос. Степанакерт, который чаще других оказывался под ударом, превратился в руины. Дома, машины, объекты инфраструктуры, линии электропередач уничтожены. На улицах можно наткнуться на неразорвавшиеся снаряды.
С момента эскалации конфликта город покинули около 40 % жителей. Те, кто решил остаться, вынуждены прятаться в убежищах. Некоторым приходится ютиться в обычных подвалах. Люди по несколько суток не выходят на поверхность. Провизию им доставляют добровольцы.
У меня трое сыновей сейчас на посту, везде… А мы остались тут, в подвале.
Мирный город, мирных жителей бомбят. Поэтому мы не можем у себя в квартирах жить. Живем в подвале.
11-й день мы уже находимся в подвале. Мы не знаем, что творится за пределами вот этих подвальных стен.
С 27 сентября количество пострадавших в результате обстрелов растет с каждым днем. Среди погибших и раненых есть дети. Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, однако пока видимых шагов к деэскалации конфликта ни одна из сторон не предпринимает.
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