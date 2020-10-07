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Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей

07 октября 2020 13:50
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Уже вторую неделю не прекращается военное противостояние в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-1

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-3

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт, который чаще других оказывался под ударом, превратился в руины. Дома, машины, объекты инфраструктуры, линии электропередач уничтожены. На улицах можно наткнуться на неразорвавшиеся снаряды.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-6

С момента эскалации конфликта город покинули около 40 % жителей. Те, кто решил остаться, вынуждены прятаться в убежищах. Некоторым приходится ютиться в обычных подвалах. Люди по несколько суток не выходят на поверхность. Провизию им доставляют добровольцы.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-9

У меня трое сыновей сейчас на посту, везде… А мы остались тут, в подвале.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-12

Мирный город, мирных жителей бомбят. Поэтому мы не можем у себя в квартирах жить. Живем в подвале.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-15

11-й день мы уже находимся в подвале. Мы не знаем, что творится за пределами вот этих подвальных стен.

Повсюду разруха и хаос. Степанакерт покинули около 40% жителей-18

С 27 сентября количество пострадавших в результате обстрелов растет с каждым днем. Среди погибших и раненых есть дети. Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, однако пока видимых шагов к деэскалации конфликта ни одна из сторон не предпринимает.

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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