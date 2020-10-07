Противостояние в Нагорном Карабахе не прекращается. Среди погибших и раненых есть дети

Уже вторую неделю не прекращается военное противостояние и в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армения и Азербайджан продолжают сообщать о серьезных потерях с обеих сторон. Под обстрел попадают военные и мирное население. Разрушенные дома, магазины, искореженные машины и новые жертвы – с начала эскалации конфликта количество пострадавших в результате обстрелов растет с каждым днем. Среди погибших и раненых есть дети.

Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, тем временем гражданское население и инфраструктура по-прежнему остаются под ударом.

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