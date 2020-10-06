ООН: с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 40 мирных жителей

По-прежнему тревожные сообщения приходят из Нагорного Карабаха. Новые кадры мы получили 6 октября с линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ереван заявляет об уничтожении подразделения вооруженных сил Азербайджана. В Баку это опровергают и говорят о разрушении склада боеприпасов армянской армии. Организация Объединенных Наций вновь призывает стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в организации, с начала последней эскалации конфликта, погибли более 40 мирных жителей, свыше 200 граждан с обеих сторон получили ранения.

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