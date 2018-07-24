Водителя из Италии лишили прав за пьяную езду на лошади

Новости Италии. Житель города Ивреа в Италии ездил на коне по улицам в нетрезвом виде.

Как сообщает итальянское издание Sentinella del Canavese, вечером 20 июля 45-летний итальянец ездил по дорогам города зигзагами и мешал движению автомобилей и прохожих. Об этом в полицию сообщили очевидцы.

Как только к мужчине приблизились охранники правопорядка, наездник упал с лошади из-за плохо пристегнутого седла. Животное при этом не убежало, а спокойно стояло возле своего хозяина. Правоохранители отвели копытное в конюшню, а упавшего всадника – в полицейский участок.

Было выяснено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом виде итальянца лишили прав на управление автомобилем. Ездить на лошади правонарушителю разрешили.

Несколько лет назад британец лишился прав и заплатил штраф в $825за езду в пьяном виде.