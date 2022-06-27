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Во время протеста австралийка приковала себя цепями к рулю машины

27 июня 2022 07:58
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Новости Австралии. В Австралии протесты против изменения климата завершились столкновениями с полицией и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время протеста австралийка приковала себя цепями к рулю машины-1

Демонстранты вышли на главные и самые оживленные улицы Сиднея. Из-за этого в городе буквально парализовало движение автотранспорта. Кроме того, некоторые протестующие попытались устроить беспорядки. Они разбрасывали мусорные баки. В результате полиция арестовала 11 человек. Известно, что среди них была женщина, которая приковала себя цепями к рулю машины.

# Акции протеста # Новости Австралии # Фотофакт

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