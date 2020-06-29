Во время акции протеста в Кентукки мужчина открыл огонь по людям

Новости США. В США не прекращаются беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время очередной акции протеста по людям был открыт огонь.

ЧП произошло в штате Кентукки. Подозреваемый задержан. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сейчас 24-летний злоумышленник находится под стражей.

Соединенные Штаты охвачены протестными настроениями уже больше месяца. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией. Только по предварительным подсчетам, с момента начала митингов и беспорядков в 49 американских городах правоохранители арестовали 14 тысяч человек.