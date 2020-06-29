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Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно

29 июня 2020 14:26
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Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек пропали без вести в результате столкновения двух судов.

Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно-1

Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно-3

После аварии одна из лодок, на борту которой находилось около 50 пассажиров, затонула. Спасатели извлекли из воды тела 30 погибших. Среди них есть женщины и дети. Число жертв может возрасти. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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