Около 30 погибших и десятки пропавших без вести. На реке в Бангладеш затонуло судно

Несколько десятков человек пропали без вести в результате столкновения двух судов.

Новости Бангладеш. На реке в Бангладеш развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После аварии одна из лодок, на борту которой находилось около 50 пассажиров, затонула. Спасатели извлекли из воды тела 30 погибших. Среди них есть женщины и дети. Число жертв может возрасти. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.