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В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от коронавируса

29 июня 2020 14:18
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Новости Китая. Одна из китайских корпораций заявила об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат доказал свою безопасность и эффективность в борьбе с заболеванием.

В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от коронавируса-1

В ходе двух этапов клинических испытаний в крови у всех добровольцев обнаружили антитела с высоким содержанием клеток против коронавируса.

В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от коронавируса-4

В эксперименте принимают участие 1120 человек. На минувшей неделе компания совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами приступила к третьей фазе испытаний препарата. В случае успеха за рубежом у вакцины есть шанс попасть на полки для продажи уже в конце октября. Один завод в Пекине и один в Ухане смогут производить как минимум 200 миллионов доз в год.

# Коронавирус # Фотофакт

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