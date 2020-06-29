В Китае сообщили об успешном тестировании вакцины от коронавируса

В ходе двух этапов клинических испытаний в крови у всех добровольцев обнаружили антитела с высоким содержанием клеток против коронавируса.

В эксперименте принимают участие 1120 человек. На минувшей неделе компания совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами приступила к третьей фазе испытаний препарата. В случае успеха за рубежом у вакцины есть шанс попасть на полки для продажи уже в конце октября. Один завод в Пекине и один в Ухане смогут производить как минимум 200 миллионов доз в год.