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Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын

25 апреля 2019 11:54
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Саммит Россия – КНДР завершился во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча глав государств продлилась три с половиной часа, из которых почти два Владимир Путин и Ким Чен Ын общались тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын -1

В ходе переговоров лидеры России и КНДР обсудили темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.

Отметим, это первый визит Ким Чен Ына в Россию, а также его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя госсовета КНДР. После саммита главу Северной Кореи ожидает культурная программа. Во Владивостоке он пробудет до вечера 26 апреля.

Путин и Ким Чен Ын обсуждают ситуацию на Корейском полуострове на саммите во Владивостоке

Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын -4

# Международная политика # Фотофакт

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