В Шотландии хотят провести очередной референдум о независимости от Великобритании

Новости Великобритании. Правительство Шотландии в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об организации нового референдума о независимости от Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плебисцит планируют провести до 2021 года. Такова реакция шотландских властей на затянувшийся Brexit. По мнению Николы Стерджен, референдум – оптимальный путь избежать ущерба от выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, в сентябре 2014 года во время референдума 55 % шотландцев высказались против независимости от Великобритании.