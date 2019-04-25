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В Шотландии хотят провести очередной референдум о независимости от Великобритании

25 апреля 2019 08:44
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Новости Великобритании. Правительство Шотландии в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об организации нового референдума о независимости от Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плебисцит планируют провести до 2021 года. Такова реакция шотландских властей на затянувшийся Brexit. По мнению Николы Стерджен, референдум – оптимальный путь избежать ущерба от выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, в сентябре 2014 года во время референдума 55 % шотландцев высказались против независимости от Великобритании.

В Шотландии хотят провести очередной референдум о независимости от Великобритании-1

# Международная политика # Фотофакт

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