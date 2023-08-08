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Иран и Россия ведут диалог о создании энергетического хаба

08 августа 2023 12:37
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Иран и Россия пришли к соглашениям о создании энергетического хаба, переговорный процесс еще продолжается, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра нефти исламской республики, генерального директора Национальной иранской газовой компании Маджида Чегани.

Россия предлагает создать энергохаб между Ираном и РФ. Ранее Иран вел соответствующие переговоры с Оманом, Россией и Пакистаном о торговле газом. На покупку иранского газа также претендуют европейские страны.

Исламское государство намерено создать в промышленной зоне Ассалуйе газовый хаб с привлечением России, Катара и Туркменистана. Между РФ и Ираном обсуждается перспектива создания электронной площадки по торговле газом. Для осуществления этой идеи требуется привлечение партнеров и поставщиков, а также нахождение источников поставок, в качестве одного из которых мог бы выступать иранский газ, добываемый с участием российских компаний.

# Международная политика

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