Латвийские фермеры, которым не посчастливилось иметь хозяйства у восточных границ, могут лишиться своих земель. Власти планируют отнять до двух тысяч гектаров крестьянских угодий для обустройства парков контрмобильности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данную инициативу латвийский Сейм собирается узаконить только осенью. Тем временем фермеры бьют тревогу. В последнее время министры довольно часто посещают приграничный регион, однако лично с людьми переговоры никто не ведет. Власти до сих пор не обнародовали перечень конкретных участков, которые могут изъять.

И такая неопределенность лишает аграриев возможности планировать работы. А некоторые землевладельцы и вовсе начали распродавать фермы, опасаясь их обесценивания. Властям это только на руку. Рига уже частично реализовала свои оборонные амбиции, пользуясь неосведомленностью граждан. У восточных рубежей создано несколько инженерных зон, где складируют противотанковые заграждения.

Айварс Пуриньш, государственный секретарь Министерства обороны Латвии:

Количество людей, которых нужно переместить, начинается от 1 300. В ближайшее время в приграничных самоуправлениях будут активнее проводиться работы по размещению средств мобильности. Это также связано с военными учениями «Бастион», которые стартуют 11 августа.