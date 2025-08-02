В Латвии хотят изъять земли у крестьян под оборонительные сооружения
Латвийские фермеры, которым не посчастливилось иметь хозяйства у восточных границ, могут лишиться своих земель. Власти планируют отнять до двух тысяч гектаров крестьянских угодий для обустройства парков контрмобильности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данную инициативу латвийский Сейм собирается узаконить только осенью. Тем временем фермеры бьют тревогу. В последнее время министры довольно часто посещают приграничный регион, однако лично с людьми переговоры никто не ведет. Власти до сих пор не обнародовали перечень конкретных участков, которые могут изъять.
И такая неопределенность лишает аграриев возможности планировать работы. А некоторые землевладельцы и вовсе начали распродавать фермы, опасаясь их обесценивания. Властям это только на руку. Рига уже частично реализовала свои оборонные амбиции, пользуясь неосведомленностью граждан. У восточных рубежей создано несколько инженерных зон, где складируют противотанковые заграждения.
Айварс Пуриньш, государственный секретарь Министерства обороны Латвии:
Количество людей, которых нужно переместить, начинается от 1 300. В ближайшее время в приграничных самоуправлениях будут активнее проводиться работы по размещению средств мобильности. Это также связано с военными учениями «Бастион», которые стартуют 11 августа.
Местные жители не видят логики в действиях военных. Ведь этот участок границы довольно сильно заболочен, и устанавливать переправы для военной техники и бетонные ограждения неэффективно. Очень похоже, что это все не более чем имитация для устрашения, которая стоит немалых денег.
Милитаризация границы Евросоюза проводится в рамках двух проектов – Балтийской линии обороны и польского «Восточного щита». Согласно миссии НАТО, они должны быть реализованы в течение нескольких лет на границе с Беларусью и Россией.