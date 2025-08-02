Польский промышленный гигант вместо добычи угля теперь будет производить бронетехнику

Евросоюз продолжает ставить свою экономику на военные рельсы. Польский промышленный гигант сменил профиль. Вместо добычи угля теперь будут заниматься выпуском бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем стоило компании озвучить намерения, а инвесторы уже тут как тут. Первыми вызвались южноафриканские партнеры, с которыми уже в октябре будет подписан договор о сотрудничестве. В перспективе – запустить производство бронетехники в Польше для всего европейского рынка. В этих целях компания намерена предоставить свой завод в Катовице, который благодаря своему текущему профилю производства тяжелой техники для горнодобывающей отрасли соответствует требованиям нового производственного процесса.