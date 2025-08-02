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Польский промышленный гигант вместо добычи угля теперь будет производить бронетехнику

02 августа 2025 17:35
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Евросоюз продолжает ставить свою экономику на военные рельсы. Польский промышленный гигант сменил профиль. Вместо добычи угля теперь будут заниматься выпуском бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский промышленный гигант вместо добычи угля теперь будет производить бронетехнику-2

Причем стоило компании озвучить намерения, а инвесторы уже тут как тут. Первыми вызвались южноафриканские партнеры, с которыми уже в октябре будет подписан договор о сотрудничестве. В перспективе – запустить производство бронетехники в Польше для всего европейского рынка. В этих целях компания намерена предоставить свой завод в Катовице, который благодаря своему текущему профилю производства тяжелой техники для горнодобывающей отрасли соответствует требованиям нового производственного процесса.

Польский промышленный гигант вместо добычи угля теперь будет производить бронетехнику-4

Первые три бронированных автомобиля будут произведены в сборочном варианте к марту 2026 года. Получается, теперь европейцы убьют двух зайцев сразу: и милитаризацию какую-никакую проведут, и откажутся от угля во имя «зеленой» повестки ЕС. Только вот сами поляки таким инициативам не рады. Цены на нестабильную альтернативную энергию растут. Так что без угля в зимние вечера европейцам будет сложно поддерживать хорошую погоду в доме.

# Международная политика

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