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Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов

13 июня 2017 07:13
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Новости Украины. Мэр Львова попросил украинского президента объявить чрезвычайную экологическую ситуацию. Улицы города, который несколько лет назад был объявлен культурной столицей страны, завалены отходами. Вывозить их некуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов-1

Проблема с утилизацией остро встала после серьезного пожара на свалке под Львовом год назад. Во время его ликвидации погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе мусорного оползня. С тех пор свалка закрыта, а мусор вывозить некуда.

# Экология

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