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Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд подают в суд на президента США за нарушение Конституции

12 июня 2017 12:51
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Новости США. На президента США Дональда Трампа подают в суд за нарушение конституции. Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд обвиняют хозяина овального кабинета в получении денег от иностранных государств, ведь свой бизнес миллиардер так и не продал, его империя тесно сотрудничает с ближневосточными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в конституции написано, что президент должен ставить интересы страны выше личных. Он этого не делает, а значит должен понести наказание. Это мнение генпрокуроров-демократов.

Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд подают в суд на президента США за нарушение Конституции-1

На эту тему Трамп молчит, но настроение сегодня ему навряд ли испортят – первая леди Меланья долго не соглашалась, но все же переехала к супругу в Белый дом.

# Выборы в США

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