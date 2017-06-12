Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд подают в суд на президента США за нарушение Конституции

Новости США. На президента США Дональда Трампа подают в суд за нарушение конституции. Генпрокуратуры Вашингтона и штата Мэриленд обвиняют хозяина овального кабинета в получении денег от иностранных государств, ведь свой бизнес миллиардер так и не продал, его империя тесно сотрудничает с ближневосточными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в конституции написано, что президент должен ставить интересы страны выше личных. Он этого не делает, а значит должен понести наказание. Это мнение генпрокуроров-демократов.