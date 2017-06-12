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Партия Макрона – 32%, у сторонников Ле Пен – 13%: 18 июня пройдет второй тур парламентских выборов во Франции

12 июня 2017 07:03
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Новости Беларуси. Движение «Республика на марше» вместе с центристами набирает 32% голосов на парламентских выборах во Франции. Это уже финальные цифры первого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Макрона – 32%, у сторонников Ле Пен – 13%: 18 июня пройдет второй тур парламентских выборов во Франции-1

Лидер фракции – президент Эммануэль Макрон. И для многих экспертов такой результат – неожиданность. Ведь многие отдавали победу «Национальному фронту» во главе с Марин Ле Пен. Впрочем, националисты собрали под свои знамена 13% электората, а значит прошли во второй тур. Состоится он 18 июня.

И если расклад сил останется примерно таким же, то Макрон и его союзники без особых препятствий получат парламентское большинство в Национальном собрании.

# Выборы во Франции

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