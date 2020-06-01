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Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

01 июня 2020 15:14
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Новости Франции. Во французских Альпах погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи произошли в минувшие выходные.

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров-1

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров-3

20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, второго лыжника на вертолете доставили в больницу. Позже спасательные бригады обнаружили также тело 60-летнего мужчины. Выяснилось, что он следовал в один из приютов и, вероятнее всего, сорвался с горной дороги.

# Несчастный случай # Фотофакт

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