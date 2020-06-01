Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

Новости Франции. Во французских Альпах погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи произошли в минувшие выходные.

20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, второго лыжника на вертолете доставили в больницу. Позже спасательные бригады обнаружили также тело 60-летнего мужчины. Выяснилось, что он следовал в один из приютов и, вероятнее всего, сорвался с горной дороги.