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Во Франции выбирают президента. Когда ждать результатов?

10 апреля 2022 14:09
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Новости Франции. Исторический день для Франции. 10 апреля там проходит первый тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списках избирателей около 50 миллионов человек.

Во Франции выбирают президента. Когда ждать результатов?-1

Претендентов на высший государственный пост 12. Среди них действующий президент. Согласно опросам, Эммануэль Макрон не намного обходит свою ближайшую конкурентку Марин Ле Пен, лидера партии «Национальный фронт». Многие эксперты уверены, что именно они выйдут во второй тур, исход которого никто не берется предсказать. Уже после 20:00 сегодня появятся предварительные результаты голосования. К полудню успели проголосовать около четверти французов. Они выбирают президента сроком на 5 лет.

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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