Прямой эфир

Во Франции учителей и учеников до 15 лет ограничат в пользовании телефонами в школе

08 июня 2018 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. «Нет» телефонам на уроках. Нижняя палата французского парламента приняла законопроект, запрещающий ученикам начальной и средней школы пользоваться смартфонами в учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции учителей и учеников до 15 лет ограничат в пользовании телефонами в школе-1

Речь идет о детях в возрасте до 15 лет. Приносить средства связи в здание или на территорию разрешено, однако учащиеся должны будут держать гаджеты подальше от глаз.

К слову, запрет коснется и учителей. В рабочее время они не должны будут пользоваться телефонами. Если законопроект утвердит сенат, он вступит в силу уже с начала следующего учебного года.

# Мобильный телефон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Риме из метро эвакуировали около 1500 человек из-за задымления: вероятно, произошла авария на электролинии
08 июня 2018 11:38

В Риме из метро эвакуировали около 1500 человек из-за задымления: вероятно, произошла авария на электролинии

Тайфун «Маликси» движется в сторону Японии: стихия может обрушиться на юго-восток страны
08 июня 2018 09:29

Тайфун «Маликси» движется в сторону Японии: стихия может обрушиться на юго-восток страны

В Швеции вынесли приговор гражданину Узбекистана, совершившему наезд на пешеходов 7 апреля 2017
08 июня 2018 09:22

В Швеции вынесли приговор гражданину Узбекистана, совершившему наезд на пешеходов 7 апреля 2017