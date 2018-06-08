Во Франции учителей и учеников до 15 лет ограничат в пользовании телефонами в школе

Новости Франции. «Нет» телефонам на уроках. Нижняя палата французского парламента приняла законопроект, запрещающий ученикам начальной и средней школы пользоваться смартфонами в учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о детях в возрасте до 15 лет. Приносить средства связи в здание или на территорию разрешено, однако учащиеся должны будут держать гаджеты подальше от глаз.

К слову, запрет коснется и учителей. В рабочее время они не должны будут пользоваться телефонами. Если законопроект утвердит сенат, он вступит в силу уже с начала следующего учебного года.