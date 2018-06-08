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Тайфун «Маликси» движется в сторону Японии: стихия может обрушиться на юго-восток страны

08 июня 2018 09:29
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Новости Японии. Возникший в Тихом океане в районе Филиппин тайфун «Маликси» активно движется в сторону Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Маликси» движется в сторону Японии: стихия может обрушиться на юго-восток страны-1

Пока максимальная скорость ветра достигает 30 м/с, а давление в центре тайфуна составляет 994 гектопаскалей.

По данным синоптиков, торнадо наберет силу и уже 11 июня может обрушиться на юго-восточное побережье страны. Шторму присвоили пятый порядковый номер.

Тайфун «Маликси» движется в сторону Японии: стихия может обрушиться на юго-восток страны-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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