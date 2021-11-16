В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе

В польских СМИ эффект разорвавшейся гранаты произвело сообщение, что польский солдат якобы получил увечья от взрыва светошумовой гранаты, которую в него бросил один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В польских СМИ эффект разорвавшейся гранаты произвело сообщение, что польский солдат якобы получил увечья от взрыва светошумовой гранаты, которую в него бросил один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Начался крик, что белорусские военные снабжают их боеприпасами и прочее в том же духе. От взрывной волны этих слухов можно было получить контузию. Но все оказалось проще, если в этой ситуации можно употреблять это слово. И далеко не так, как описывают польские СМИ.
Ольга Шерснева:
Взрыв прогремел из-за неумелых, если не сказать жестче, действий польского солдата. Он просто не знал, что делать с гранатой. Это была полная неспособность применять спецсредства.
Почему это произошло, пусть разбираются польские командиры, которые обучают своих подчиненных. Возможно, горячее желание свалить всю ответственность за произошедшее на белорусскую сторону является попыткой польских военных и не только снять эту ответственность с себя.