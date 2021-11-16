В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе

В польских СМИ эффект разорвавшейся гранаты произвело сообщение, что польский солдат якобы получил увечья от взрыва светошумовой гранаты, которую в него бросил один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Начался крик, что белорусские военные снабжают их боеприпасами и прочее в том же духе. От взрывной волны этих слухов можно было получить контузию. Но все оказалось проще, если в этой ситуации можно употреблять это слово. И далеко не так, как описывают польские СМИ.

Ольга Шерснева:

Взрыв прогремел из-за неумелых, если не сказать жестче, действий польского солдата. Он просто не знал, что делать с гранатой. Это была полная неспособность применять спецсредства.