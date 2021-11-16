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В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе

16 ноября 2021 20:25
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В польских СМИ эффект разорвавшейся гранаты произвело сообщение, что польский солдат якобы получил увечья от взрыва светошумовой гранаты, которую в него бросил один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе-1

   

Ольга Шерснева, СТВ:  
Начался крик, что белорусские военные снабжают их боеприпасами и прочее в том же духе. От взрывной волны этих слухов можно было получить контузию. Но все оказалось проще, если в этой ситуации можно употреблять это слово. И далеко не так, как описывают польские СМИ.  

В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе-4

Ольга Шерснева:  
Взрыв прогремел из-за неумелых, если не сказать жестче, действий польского солдата. Он просто не знал, что делать с гранатой. Это была полная неспособность применять спецсредства.  

В польского солдата швырнули светошумовой гранатой? Рассказываем, что произошло на границе-7

Почему это произошло, пусть разбираются польские командиры, которые обучают своих подчиненных. Возможно, горячее желание свалить всю ответственность за произошедшее на белорусскую сторону является попыткой польских военных и не только снять эту ответственность с себя.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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