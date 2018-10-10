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Команда беженцев выступит на Летней Олимпиаде в Токио в 2020 году

10 октября 2018 09:17
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Новости Аргентины. На Летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году, выступит команда беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту идею поддержал Международный олимпийский комитет.

Команда беженцев выступит на Летней Олимпиаде в Токио в 2020 году -1

Участников состязаний будут выбирать национальные олимпийские комитеты, спортивные федерации, оргкомитет Олимпиады и агентство ООН по делам беженцев. Состав сборной станет известен в 2010 году.

Напомним, впервые команда беженцев участвовала в олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016. В нее вошли 10 человек, выступавших в плавании, дзюдо, марафоне и беге на средние дистанции.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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