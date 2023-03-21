Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в 2023 году

Лидер Китая пригласил президента РФ Путина и премьера Мишустина приехать с визитом в КНР, информирует РИА Новости.

Обращаясь к премьер-министру во время их встречи, Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Михаила Мишустина в Китай состоится в ближайшее время для установления тесных связей между государствами на межправительственном уровне. Председатель КНР обратил внимание, что после его переизбрания Российская Федерация стала первой страной, которую он посетил.

Глава КНР с официальным визитом прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. Первый раунд переговоров между лидерами Китая и России прошел в тот же день в неформальной обстановке. Сегодня их встреча продолжилась.