«Я купаю его каждые 4 дня». Кубинский заводчик рассказал, почему так любит гаванских бишонов
Любовь всей его жизни. Мейлин Амадор – кубинский заводчик и стилист одной из самых привлекательных пород собак на Кубе. Гаванский бишон – маленькая энергичная собака с пышной, длинной и волнистой шерстью, которая считается национальной собакой Карибского острова. Амадор выращивает и заботится об этих животных более 32 лет.
Мейлин Амадор, заводчик:
Это очень умная порода. Я считаю их лучшими. На самом деле мне нравятся все животные, я работал со всеми породами: с филами, ротвейлерами, доберманами, немецкими овчарками, лабрадорами, мопсами – тысячами пород. И я бы не променял гаванцев ни на одну из них. Для меня у гаванцев есть все в одной собаке.
Но содержать эту собаку – хлопотное дело. Чтобы животные были в чистоте и сытости, на Кубе достаточно сложно. Порой не хватает еды, лекарств и других товаров. Собачий шампунь и кондиционер, например, для острова редкость. А они необходимы, чтобы белый мех щенка был волнистым и шелковистым.
Мейлин Амадор:
Я купаю это животное каждые четыре дня. Если я опоздаю хоть на день, волосы запутаются. У него не может быть ни блох, ни клещей, в его шерсть ничего не может попасть. Я должен давать ему лекарство от блох каждый месяц. Держать гаванца – это хлопотно не только на Кубе, но и во всем мире.
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