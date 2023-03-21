«Я купаю его каждые 4 дня». Кубинский заводчик рассказал, почему так любит гаванских бишонов

Любовь всей его жизни. Мейлин Амадор – кубинский заводчик и стилист одной из самых привлекательных пород собак на Кубе. Гаванский бишон – маленькая энергичная собака с пышной, длинной и волнистой шерстью, которая считается национальной собакой Карибского острова. Амадор выращивает и заботится об этих животных более 32 лет.

Мейлин Амадор, заводчик:

Это очень умная порода. Я считаю их лучшими. На самом деле мне нравятся все животные, я работал со всеми породами: с филами, ротвейлерами, доберманами, немецкими овчарками, лабрадорами, мопсами – тысячами пород. И я бы не променял гаванцев ни на одну из них. Для меня у гаванцев есть все в одной собаке.

Но содержать эту собаку – хлопотное дело. Чтобы животные были в чистоте и сытости, на Кубе достаточно сложно. Порой не хватает еды, лекарств и других товаров. Собачий шампунь и кондиционер, например, для острова редкость. А они необходимы, чтобы белый мех щенка был волнистым и шелковистым.