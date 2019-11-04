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Во Франции поезд врезался в автомобиль и протащил его по рельсам

04 ноября 2019 08:54
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Новости Франции. ДТП во Франции: в результате столкновения поезда с автомобилем погибли два человека, ещё трое получили ранения. Авария произошла на железнодорожном переезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции поезд врезался в автомобиль и протащил его по рельсам -1

Междугородний состав врезался в автомобиль и протащил его по рельсам порядка 20 метров.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легковушки, который выехал на железную дорогу, несмотря на закрытые ограждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение поездов в районе происшествия нарушено.

Во Франции поезд врезался в автомобиль и протащил его по рельсам -4

# ДТП # Фотофакт

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