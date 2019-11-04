Борис Джонсон отказался от «жёсткого» Brexit

Новости Великобритании. Великобритания отказывается от «жесткого» Брексита. Накануне выборов в парламент премьер-министру пришлось пойти на радикальные уступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Великобритания отказывается от «жесткого» Брексита. Накануне выборов в парламент премьер-министру пришлось пойти на радикальные уступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в своей предвыборной кампании Борис Джонсон не будет стоять за Брексит «любой ценой», где он допускал возможность выхода страны даже без сделки с Евросоюзом.
На это заявление положительно отреагировали даже противники Джонсона. Эксперты сходятся во мнении – такой шаг означает, что теперь Брексит не произойдёт пока депутаты не согласуют все условия выхода страны из ЕС.