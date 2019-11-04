В Калифорнии не утихают пожары, которые начались ещё октябре

Новости США. В Калифорнии пока не удается справиться с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного природного возгорания в Санта-Паула на юге штата эвакуированы около 11 тысяч человек. Площадь пожара более 3 с половиной тысяч гектаров.