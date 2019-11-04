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В Калифорнии не утихают пожары, которые начались ещё октябре

04 ноября 2019 07:32
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Новости США. В Калифорнии пока не удается справиться с лесными пожарами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного природного возгорания в Санта-Паула на юге штата эвакуированы около 11 тысяч человек. Площадь пожара более 3 с половиной тысяч гектаров.

В Калифорнии не утихают пожары, которые начались ещё октябре-1

В тушении принимают участие почти полторы тысячи человек, задействованы вертолеты и наземная техника. Пожар, начавшийся в конце октября, пока локализован только на 20 %. По данным спасательной службы Калифорнии, на этот момент на территории штата насчитывается 8 крупных очагов.

В Калифорнии не утихают пожары, которые начались ещё октябре-4

# Пожар # Фотофакт

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