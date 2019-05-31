Прямой эфир

В Турции задержаны контрабандисты, которые перевозили мигрантов в Европу

31 мая 2019 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции задержаны лидеры организованной преступной группировки, которая перевезла несколько тысяч незаконных мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Турции задержаны контрабандисты, которые перевозили мигрантов в Европу-1

Всего арестованы 20 человек. Преступники сотрудничали с контрабандистами в Италии и Греции, а также с украинскими группировками. Раскрытая сеть занималась перевозкой через Турцию граждан Афганистана, Ирака и Сирии. В рамках спецоперации задержаны также 569 нелегальных мигрантов, изъяты автомобили и лодки, технические средства.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов
30 мая 2019 14:45

Филиппины отправят в Канаду 69 контейнеров отходов

Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?
30 мая 2019 14:44

Эпидемия лихорадки Эбола в Конго выходит из-под контроля?

Она помещалась в ладонях врачей. В Калифорнии выходили самого маленького новорождённого в истории
30 мая 2019 13:09

Она помещалась в ладонях врачей. В Калифорнии выходили самого маленького новорождённого в истории