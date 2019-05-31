В Турции задержаны контрабандисты, которые перевозили мигрантов в Европу

Новости Турции. В Турции задержаны лидеры организованной преступной группировки, которая перевезла несколько тысяч незаконных мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего арестованы 20 человек. Преступники сотрудничали с контрабандистами в Италии и Греции, а также с украинскими группировками. Раскрытая сеть занималась перевозкой через Турцию граждан Афганистана, Ирака и Сирии. В рамках спецоперации задержаны также 569 нелегальных мигрантов, изъяты автомобили и лодки, технические средства.