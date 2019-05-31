Ущерб от проливный дождей в Китае оценили в $200 млн

Новости Китая. На юге Китая из-за проливных дождей эвакуировали 48 тысяч человек, в зоне бедствия находятся ещё более 350 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местных экстренных служб, затяжные дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах 9 городов. В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожила несколько тысяч гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более полтысячи домов. Приостановлено движение на нескольких участках скоростных дорог. Ущерб оценивается как минимум в 200 миллионов долларов.