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Ущерб от проливный дождей в Китае оценили в $200 млн

31 мая 2019 07:36
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Новости Китая. На юге Китая из-за проливных дождей эвакуировали 48 тысяч человек, в зоне бедствия находятся ещё более 350 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ущерб от проливный дождей в Китае оценили в $200 млн-1

По информации местных экстренных служб, затяжные дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах 9 городов. В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожила несколько тысяч гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более полтысячи домов. Приостановлено движение на нескольких участках скоростных дорог. Ущерб оценивается как минимум в 200 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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