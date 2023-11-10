Бывшему вице-спикеру Европарламента посреди улицы выстрелили в лицо

Бывшему вице-спикеру Европейского парламента в столице Испании выстрелили в лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политик ранен посреди улицы, пишут местные СМИ.

Как уточняется, пострадавший в тяжелом состоянии, но не опасном для жизни. Стрелявший скрылся. Полиция начала расследование преступления. Алехо Видаль Куадрасу 78 лет. Он был заместителем главы Европейского парламента с 1999 до 2014 года. Жесткие протесты с арестами и беспорядками продолжаются в Испании из-за попыток властей амнистировать каталонских сепаратистов.