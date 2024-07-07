Запахло миром? Визит Орбана в Москву, саммит по Украине и предложение Путина – аналитика последних событий

На неделе было много заявлений, которые касались ситуации в Украине. В Киев приехал Виктор Орбан, а после прямиком отправился в Москву, не спросив ни у кого разрешения.

Ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне о планах веневского премьера не знали и очень обиделись, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Бундестаге буквально сразу же потребовали лишить Будапешт председательства в Совете ЕС. Обеспокоились и в Белом доме, где считают, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира в Украине. Хотя цели у венгерского премьера были самые благие.

«Мир – это то, ради чего нужно работать», – так Орбан подписал фото по итогам встречи с Путиным. Масло в огонь подлил и Дональд Трамп. В СМИ просочились подробности его мирного плана по Украине. Как пишет Politico, советники экс-президента предвидят «радикальную переориентацию», в ходе которой Вашингтон отойдет на второй план по отношению к Европе и заключит сделку с Путиным по Украине. Много по этой теме говорил и российский президент, еще раз уточнив, что никаких посредников в переговорах он не видит и что внимательно относится к инициативе Трампа.

Так что значит эта международная перекличка? Неужели в воздухе запахло миром и тогда кому и какую роль отведут за столом этих переговоров?