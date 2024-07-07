Запахло миром? Визит Орбана в Москву, саммит по Украине и предложение Путина – аналитика последних событий
На неделе было много заявлений, которые касались ситуации в Украине. В Киев приехал Виктор Орбан, а после прямиком отправился в Москву, не спросив ни у кого разрешения.
Ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне о планах веневского премьера не знали и очень обиделись, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В Бундестаге буквально сразу же потребовали лишить Будапешт председательства в Совете ЕС. Обеспокоились и в Белом доме, где считают, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира в Украине. Хотя цели у венгерского премьера были самые благие.
«Мир – это то, ради чего нужно работать», – так Орбан подписал фото по итогам встречи с Путиным. Масло в огонь подлил и Дональд Трамп. В СМИ просочились подробности его мирного плана по Украине. Как пишет Politico, советники экс-президента предвидят «радикальную переориентацию», в ходе которой Вашингтон отойдет на второй план по отношению к Европе и заключит сделку с Путиным по Украине. Много по этой теме говорил и российский президент, еще раз уточнив, что никаких посредников в переговорах он не видит и что внимательно относится к инициативе Трампа.
Так что значит эта международная перекличка? Неужели в воздухе запахло миром и тогда кому и какую роль отведут за столом этих переговоров?
Ответы искали наши корреспонденты.
Две стороны конфликта и два ребра одной медали. С одной стороны, и Россия, и Украина говорят о мире. С другой – представления о нем у каждого свои. Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Ключевым условием, как и прежде, является вывод ВСУ из четырех областей Украины, где контроль Киева составляет от 20 до 30 % территории.
Владимир Путин, президент России:
В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров принять его, позволил бы одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры.
Помимо прочего, план Путина предусматривает нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризацию и денацификацию и отмену всех западных санкций против России. И вот реакция Зеленского на такое предложение Кремля.
Владимир Зеленский:
Ультимативные послания, которые ничем не отличаются от других ультиматумов, выдвигаемых ранее. Мы не можем верить этим сообщениям, потому что Путин идет по тому же пути. Сегодня речь идет о четырех регионах, раньше были только Крым и Донбасс.
Отвергаешь – предлагай. И Зеленский предложил. Вот только подписаться под его мирным планом захотели далеко не все. В Швейцарии в середине июня прошел саммит по Украине. Треть делегаций туда вовсе не доехали. Ну а те, кто все же нашел время на посещение Бюргенштока, остались с двояким впечатлением. Россию не пригласили. Ряд стран, в том числе Китай, отказались сами. С кем обсуждать и что обсуждать? Мирный план Зеленского все-таки прозвучал. Правда, не с первой попытки.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, участник движения «Другая Украина»:
Они меняли саму тему саммита, даже не тему, а содержание, по ходу приближения даты начала. Изначально они говорили, что будут обсуждать мирный план Зеленского, 10 пунктов, возвращение границ 1991 года, весь этот бред мы прекрасно помним. Потом, вероятно, чтобы привлечь большее количество участников, они оставили наиболее внешние, нейтральные пункты, против которых сложно возражать. Вы же не против ядерной безопасности? Вы же не против продовольственной безопасности? А кто может быть против обмена пленных?
Подробности в сюжете.