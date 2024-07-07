Сильные лидеры в дефиците. Как изменится политика в Британии после ухода Сунака?
Нам повезло с Президентом. Даже в ЕС это понимают. Другое дело, не многие могут произнести это вслух, но, думаю, в глубине души даже в Брюсселе согласны, что Александр Лукашенко – сильный лидер со своим мнением и взглядами. Это дорого обходиться Президенту. Много стрел летит в его сторону. Но без этого нельзя стать настоящим лидером, которые в мире сейчас, кажется, в дефиците.
Вот и смена правящей элиты в Великобритании, на самом деле, не несет по сути никаких сдвигов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Меняются только лица, но больше так называемая демократия ничего не гарантирует. Это новый премьер-министр Соединенного Королевства. Кир Стармер – лидер лейбористов. На выборах его партия нанесла поражение консерваторам. Но, если разобраться, это пиррова победа.
Во-первых, лейбористы набрали всего лишь 32 % голосов. Формально они выиграли, но с минимальным отрывом. Если посчитать, Тори и партия Reform UK суммарно набрали больше. То есть люди голосовали скорее не за лейбористов, а против консерваторов. Во-вторых, Стармеру досталось от Сунака совсем неказистое наследство. Главной проблемой для лейбористов станет острая нехватка денег в бюджете. Его дефицит уже составляет 120 миллиардов фунтов. Средств, чтобы повышать зарплаты, инвестировать в инфраструктуру или армию, взять просто неоткуда. Что касается Украины, то лейбористы будут и дальше поддерживать Киев, а Лондон останется главным союзником Вашингтона.
Но пока, кажется, новый премьер больше занят переездом на Даунинг-стрит, где назревает еще один конфликт интересов. Стармер решил поселить в резиденции свою кошку. Такое соседство может не понравиться коту Ларри, который прописался на Даунинг-стрит 15 лет назад и видел на своем веку 6 премьер-министров. Вот и зачем Стармеру дополнительные склоки и разборки?! Но хозяин – барин, как говорится.
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