Нам повезло с Президентом. Даже в ЕС это понимают. Другое дело, не многие могут произнести это вслух, но, думаю, в глубине души даже в Брюсселе согласны, что Александр Лукашенко – сильный лидер со своим мнением и взглядами. Это дорого обходиться Президенту. Много стрел летит в его сторону. Но без этого нельзя стать настоящим лидером, которые в мире сейчас, кажется, в дефиците.

Вот и смена правящей элиты в Великобритании, на самом деле, не несет по сути никаких сдвигов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Меняются только лица, но больше так называемая демократия ничего не гарантирует. Это новый премьер-министр Соединенного Королевства. Кир Стармер – лидер лейбористов. На выборах его партия нанесла поражение консерваторам. Но, если разобраться, это пиррова победа.