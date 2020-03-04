Как японцы проводят время при цветении сакуры?

Новости Японии. В Японии расцвела сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи деревьев в разных уголках страны облачились в весенний наряд и манят прохожих нежным ароматом.

Любование цветением дальневосточной вишни для местных жителей – важная традиция. Начиная с января, японцы следят за сводками о движении фронта цветения сакуры и устраивают ханами. Люди собираются компаниями, берут с собой еду, напитки и располагаются под деревьями. Многие проводят в парках целый день. И не удивительно – ведь от кружащихся в танце нежных лепестков так сложно оторвать взгляд.