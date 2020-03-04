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В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

04 марта 2020 11:52
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Новости США. Итоги так называемого «супервторника» подводят в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в 14 американских штатах прошли первичные выборы партийных кандидатов на пост президента.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах-1

Для демократов на кону голоса 1357 делегатов, которые примут участие в съезде партии в середине июля. Он состоится в Милуоки. Там и будет формально избран кандидат в президенты по итогам первичного голосования избирателей.

От демократов лидирующую позицию пока занимает бывший вице-президент США Джо Байден. Суммарно за него проголосовали уже 390 делегатов. Его основной противник – сенатор Берни Сандерс одержал победу в трех штатах и получил 313 голосов.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах-4

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах-6

Действующий глава государства Дональд Трамп ожидаемо выигрывает праймериз Республиканской партии. Он одерживает победу в восьми штатах.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах-9

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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