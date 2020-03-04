Новости мира. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил министр здравоохранения страны.
12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк
Новости мира. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил министр здравоохранения страны.
12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк
Мужчина, у которого наблюдается кашель и высокая температура, находится в больнице города Зеленая Гура. Известно, что он прибыл из Германии. Все лица, контактировавшие с ним, помещены в карантин.
За последние сутки COVID-19 добрался еще до четырех стран: Аргентины, Марокко, Украины и Чили. Всемирная организация здравоохранения за последние 24 часа зарегистрировала 1922 новых случая заражения.
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