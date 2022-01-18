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Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти

18 января 2022 09:20
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Новости Франции. Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти -1

Поводом для разбирательства стали заявления политика в одном из телеэфиров 2020 года. Тогда несовершеннолетних мигрантов, которые прибывали во Францию без сопровождения, он назвал «ворами», «убийцами» и «насильниками». За это суд в Париже приговорил ультраправого кандидата в президенты Эрика Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.  

Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти -4

По мнению самого политика, судебный процесс является политическим. А его адвокаты обязательно подадут апелляцию.  

# Международная политика # Эрик Земмур # Фотофакт

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