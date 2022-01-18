Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Поводом для разбирательства стали заявления политика в одном из телеэфиров 2020 года. Тогда несовершеннолетних мигрантов, которые прибывали во Францию без сопровождения, он назвал «ворами», «убийцами» и «насильниками». За это суд в Париже приговорил ультраправого кандидата в президенты Эрика Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.