В Казахстане выделят деньги на помощь бизнесу, который пострадал от мародёров во время протестов

Новости Казахстана. Правительство Казахстана выделит средства для помощи бизнесу, который пострадал во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Правительство Казахстана выделит средства для помощи бизнесу, который пострадал во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местная палата предпринимателей сформировала реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса. По результатам работы специализированных комиссий по ликвидации последствий беспорядков необходимые деньги будут выделены из республиканского и местных бюджетов.
Как заявил премьер-министр, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов. Также пока не будут выставляться уведомления по налоговой отчетности.
На данный момент общая сумма ущерба для бизнеса, по предварительным подсчетам, составляет примерно 215 миллионов долларов. Всего в стране пострадали почти 2 000 субъектов бизнеса.