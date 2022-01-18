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В Казахстане выделят деньги на помощь бизнесу, который пострадал от мародёров во время протестов

18 января 2022 09:09
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Новости Казахстана. Правительство Казахстана выделит средства для помощи бизнесу, который пострадал во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Казахстане выделят деньги на помощь бизнесу, который пострадал от мародёров во время протестов-1

Местная палата предпринимателей сформировала реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса. По результатам работы специализированных комиссий по ликвидации последствий беспорядков необходимые деньги будут выделены из республиканского и местных бюджетов.  

В Казахстане выделят деньги на помощь бизнесу, который пострадал от мародёров во время протестов-4

Как заявил премьер-министр, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов. Также пока не будут выставляться уведомления по налоговой отчетности.  

В Казахстане выделят деньги на помощь бизнесу, который пострадал от мародёров во время протестов-7

На данный момент общая сумма ущерба для бизнеса, по предварительным подсчетам, составляет примерно 215 миллионов долларов. Всего в стране пострадали почти 2 000 субъектов бизнеса.  

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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