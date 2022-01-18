Швеция укрепила оборону острова Готланд в Балтийском море

В составе – тяжелая техника, боеприпасы и солдаты. Усилено патрулирование. И если учесть, что ранее там уже разместили новейшие системы противоракетной обороны, то можно смело говорить о постепенном превращении острова в укрепленный плацдарм. Всю эту военную активность в Министерстве обороны объяснили тем, что рассматривают этот район как зону повышенного риска. Стокгольм считает, что потенциальная опасность исходит от южного соседа. А Готланд находится всего в 300 километрах от Калининградской области.