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Швеция укрепила оборону острова Готланд в Балтийском море

18 января 2022 07:13
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Новости Швеции. Стокгольм еще теснее прижимается к блоку НАТО. Шведские вооруженные силы перебросили на остров Готланд в Балтийском море оперативное спецподразделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Швеция укрепила оборону острова Готланд в Балтийском море-1

В составе – тяжелая техника, боеприпасы и солдаты. Усилено патрулирование. И если учесть, что ранее там уже разместили новейшие системы противоракетной обороны, то можно смело говорить о постепенном превращении острова в укрепленный плацдарм. Всю эту военную активность в Министерстве обороны объяснили тем, что рассматривают этот район как зону повышенного риска. Стокгольм считает, что потенциальная опасность исходит от южного соседа. А Готланд находится всего в 300 километрах от Калининградской области.  

# Международная политика # Фотофакт

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