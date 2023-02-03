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Во Франции хотят ужесточить миграционную политику

03 февраля 2023 11:40
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Новости Франции. Во Франции хотят ужесточить миграционную политику. Правительство вынесло на рассмотрение проект закона, согласно которому знание языка станет обязательным для получения вида на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции хотят ужесточить миграционную политику-1

Кроме того, французские власти намерены усилить борьбу с наймом нелегальных работников. Предложение прозвучало в связи с ростом подобных случаев в стране. Вместе с тем с помощью нового закона во Франции надеются решить и некоторые кадровые вопросы. Речь идет о медработниках, которым предлагается упрощенный порядок въезда.

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# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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