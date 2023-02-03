Новости Франции. Во Франции хотят ужесточить миграционную политику. Правительство вынесло на рассмотрение проект закона, согласно которому знание языка станет обязательным для получения вида на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, французские власти намерены усилить борьбу с наймом нелегальных работников. Предложение прозвучало в связи с ростом подобных случаев в стране. Вместе с тем с помощью нового закона во Франции надеются решить и некоторые кадровые вопросы. Речь идет о медработниках, которым предлагается упрощенный порядок въезда.