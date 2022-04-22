Повторили путь, по которому шёл Христос. В Страстную пятницу в Иерусалиме состоялось традиционное шествие

У православных сегодня, 22 апреля, Страстная пятница – день, когда был распят Иисус Христос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В старой части Иерусалима состоялось традиционное шествие по узкой мощеной улочке, название которой в переводе с латыни звучит как «Путь Скорби».