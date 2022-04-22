Прямой эфир

Повторили путь, по которому шёл Христос. В Страстную пятницу в Иерусалиме состоялось традиционное шествие

22 апреля 2022 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У православных сегодня, 22 апреля, Страстная пятница – день, когда был распят Иисус Христос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повторили путь, по которому шёл Христос. В Страстную пятницу в Иерусалиме состоялось традиционное шествие-1

В старой части Иерусалима состоялось традиционное шествие по узкой мощеной улочке, название которой в переводе с латыни звучит как «Путь Скорби».

Повторили путь, по которому шёл Христос. В Страстную пятницу в Иерусалиме состоялось традиционное шествие-4

Неся деревянные кресты и распевая гимны, участники процессии – православные христиане – повторили путь, по которому шел Иисус Христос к своему распятию.

# Пасха # Иисус Христос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии
22 апреля 2022 12:30

Каждый элемент имеет значение. Посмотрите, какие пасхальные яйца делают в Румынии

Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала
22 апреля 2022 11:52

Действия Байдена ведут к краху экономики. Такое мнение прозвучало в эфире крупнейшего американского телеканала

Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты
22 апреля 2022 08:58

Инфляция в ЕС достигла 7,4%, что стало рекордом с момента введения единой европейской валюты