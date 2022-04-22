В Великобритании производство стали рискует остановиться из-за подорожания газа и электричества

Это стало главной проблемой, которая может убить производство стали. Металлурги не могут перейти на другие источники энергии из-за требований технологического процесса, поэтому вынуждены покупать электричество и газ, сколько бы те ни стоили. Эти затраты влияют и на стоимость конечной продукции.

Джеймс Брэнд, управляющий директор металлургической компании:

С начала 2020 года цены на электроэнергию выросли как минимум в пять раз. В четыре раза был рост в 2021-м. А в начале этого года мы наблюдаем пик взлета. Мы платим за мегаватт до 350 фунтов. Это почти в шесть раз больше, чем раньше. Поэтому и цены на нашу продукцию за последние полтора-два года выросли на 50-60 %. И, как понимаете, это не только из-за стоимости сырья.