30 человек пострадали: в одном из клубов Мадрида обрушился потолок

Новости Испании. 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в одном из популярных ночных клубов Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвесная конструкция рухнула прямо на головы посетителей.
Новости Испании. 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в одном из популярных ночных клубов Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвесная конструкция рухнула прямо на головы посетителей.
По последним данным, 11 человек госпитализированы. Врачи не опасаются за их жизни. По словам медиков, травмы не представляют серьезной угрозы. Заведение закрыли, полиция и пожарные службы проводят там проверку.