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30 человек пострадали: в одном из клубов Мадрида обрушился потолок

14 января 2018 13:59
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Новости Испании. 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в одном из популярных ночных клубов Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвесная конструкция рухнула прямо на головы посетителей.

30 человек пострадали: в одном из клубов Мадрида обрушился потолок-1

По последним данным, 11 человек госпитализированы. Врачи не опасаются за их жизни. По словам медиков, травмы не представляют серьезной угрозы. Заведение закрыли, полиция и пожарные службы проводят там проверку.

# Фотофакт # Несчастный случай

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