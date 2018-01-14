30 человек пострадали: в одном из клубов Мадрида обрушился потолок

Новости Испании. 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в одном из популярных ночных клубов Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, 11 человек госпитализированы. Врачи не опасаются за их жизни. По словам медиков, травмы не представляют серьезной угрозы. Заведение закрыли, полиция и пожарные службы проводят там проверку.