На фоне озабоченности президентским вопросом в Украине европейские политики продолжают собирать деньги для помощи ВСУ. И это несмотря на то, что очередной транш для Киева вновь ударит в спину экономики Евросоюза. Согласно прогнозу экспертов, к концу года внешний долг ЕС превысит отметку в 60 % от общего показателя ВВП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных факторов увеличения долгов также стал разрыв экономических отношений с Беларусью и Россией, из-за чего произошел рост цен на потребительские и промышленные товары. Ярким примером затяжного кризиса в Европе стала Латвия, где разоряются порты. Согласно статистическим данным, грузооборот Рижского свободного порта упал на 10 %, а Вентспилсского – на 26. Аналитики предрекают скорое закрытие гаваней, если власти не вмешаются в ситуацию. Но латвийское правительство не настроено решать проблемы собственных граждан. Они спонсируют конфликт в Украине и разжигают собственный у восточных границ, выполняя волю американских хозяев.