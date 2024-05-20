Последний день президентского срока Зеленского. Сегодня, 20 мая, глава Украины перестает легитимно исполнять свои обязанности. 20 мая он должен был передать полномочия либо же вступить на второй срок по результатам общенациональных выборов. Но никаких изменений Киев пока не планирует, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский совместно со своим офисом не стал проводить очередную президентскую кампанию, которая должна была пройти не позднее 30 марта, ссылаясь на закон, запрещающий проведение выборов в период военного положения. В то же время, согласно Конституции Украины, голосование по вопросу избрания главы государства должно пройти к пятой годовщине избрания, чего не произошло. Конституционный суд никак не рассматривает правомерность этого решения, потому как власти опасаются подавать запрос, прикрываясь его вредностью для боевого духа армии. В очередной раз показали свою лицемерность и западные партнеры Киева. Брюссель и Вашингтон, пытаясь оправдать отказ власти Украины от проведения выборов, ограничились позицией суверенности вопроса, который должен решаться внутри страны.